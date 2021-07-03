Ко Дню Независимости жители поселка Должа и 10 соседних деревень Витебского района получили отличный подарок. Новенький УАЗ – автомобиль медицинской помощи. До этого времени за врачебной амбулаторией деревни тоже был закреплен транспорт, но им пользовались по очереди – вместе с медиками, работающими в амбулатории агрогородка Мазолово. Такой вариант сотрудничества был, конечно же, не совсем удобен. Главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович сообщил:
– Управление здравоохранения Витебского облисполкома и ОАО «Белвитунифарм» совместно приготовили нам такой сюрприз к празднику. Стоит отметить, что Должанская амбулатория сегодня обслуживает около тысячи человек в радиусе 15 километров от данного населенного пункта. Так что своя техника была просто необходима. УАЗ поможет повысить доступность оказания медпомощи в отдаленных деревнях, а также улучшить качество обслуживания. Особенно приятно, что подарок вручили ко Дню Независимости и годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Кстати, с начала года в медучреждения Витебской области пришло уже около 20 новеньких автомобилей скорой и медицинской помощи.
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К месту и времени – «Белвитунифарм» подарил автомобиль «медпомощь» сельской амбулатории
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