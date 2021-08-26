К маю 2023 года Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий

Китай намерен к концу весны 2023 года запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования нашей планеты. С помощью устройств ученые будут прогнозировать стихийные бедствия и проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, передает РИА Новости.
Проект был запущен 24 августа текущего года на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань. Его разработчиком стала компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.
По информации заместителя заведующего центром гидрогеологических и геологических изысканий при управлении геологической разведки КНР Го Цзяньцян, планируется, что первый спутник запустят в июне следующего года, а к концу весны 2023-го будут запущены все 36 спутников, которые сформируют группу.
Спутники будут делать снимки с высоким разрешением, благодаря им специалисты смогут выявить миллиметровые геологические деформации. Это позволит более точно прогнозировать обвалы, оползни, оседания и иные геологические катастрофы, а также быстро реагировать на ЧС в населенных пунктах.
Фото: pixabay.com