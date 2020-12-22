К концу весны вакцинацию от COVID-19 пройдет около 1,2 миллиона белорусов

Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после совещания у Президента по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси. По его словам, вакцинация начнется в январе 2021 года. До конца весны будет привито 1,2 млн человек.



– В целом планируем от коронавирусной инфекции прививать 5–5,5 млн человек в год. Больше, наверное, нет: не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях.



Министр также добавил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране в последнее время не увеличивается. Более того, практически по всем регионам наблюдается тенденция к уменьшению заболеваемости.



– Сегодня, как и вчера, звучат оптимистичные нотки: некоторые учреждения переходят на режим обычной работы (в Брестском и Витебском регионе).



Дмитрий Пиневич также добавил, что в преддверии новогодних праздников система здравоохранения мобилизована, но в то же время просил всех граждан соблюдать меры социального дистанцирования.