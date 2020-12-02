К концу 2022 года пользоваться сетью 4G смогут почти все жители Беларуси, пишет БЕЛТА.
– В Беларуси по итогам третьего квартала охват населения услугами сотовой связи 4G составил 89,4%. В текущем году благодаря конверсии радиочастотного спектра обеспечено этими услугами все население Гомельской области. В ближайшее время сеть 4G будет значительно расширена на территории Могилевской области, а до конца 2022 года будет доступна практически всему населению страны, – отметили в Министерстве связи и информатизации.
Если обратить внимание на ситуацию в мире, то нужно сказать, что Международный союз электросвязи представил отчет "Измерение цифрового развития: факты и цифры, 2020 год". Согласно последней информации, доля домохозяйств, обладающих доступом в интернет, составляет 57%. Однако в мире существует заметный разрыв между городской и сельской местностью. Сообщается, что впервые число абонентов сотовой подвижной электросвязи уменьшается, а глобальный рост количества абонентов подвижной широкополосной связи становится стабильным.
В мире также происходит замедление развертывания инфраструктуры подвижной широкополосной связи. За время с 2015 по 2020 год охват сетями 4G во всем мире вырос в два раза. К концу текущего года, по мнению МСЭ, сетями 4G смогут пользоваться почти 85% населения Земли. При этом с 2017 года годовые темпы роста постепенно замедляются, и в 2020 году охват сетями 4G оказался всего лишь на 1,3 процентного пункта выше, чем в 2019-м.
Фото: pixabay.com
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К концу 2022 года почти все население Беларуси получит доступ к сети 4G
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