Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, о чем сигнализирует хромота.
Фото: pixabay.com
– Даже легкая хромота может свидетельствовать об атеросклерозе нижних конечностей. К примеру, у полных людей деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав, в результате этого можно получить перелом шейки бедра, – уточняет медик.
Мясников предупредил, что с возрастом этот симптом становится опаснее и может привести к потере ноги, инсульту или инфаркту.
Специалист также порекомендовал обратить внимание на хромоту людям, которые страдают от диабета, повышенного давления или имеют предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
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К каким опасным заболеваниям приводит хромота – отвечает врач
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