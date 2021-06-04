К каким опасным заболеваниям приводит хромота – отвечает врач

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, – уточняет медик.Мясников предупредил, что с возрастом этот симптом становится опаснее и может привести к потере ноги, инсульту или инфаркту.Специалист также порекомендовал обратить внимание на хромоту людям, которые страдают от диабета, повышенного давления или имеют предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.