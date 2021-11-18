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  2. К чему приведет полный отказ от сахара? Отвечает врач

К чему приведет полный отказ от сахара? Отвечает врач

Какие положительные изменения можно будет заметить в организме после отказа от сахара, рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова, передает РИА Новости.


Специалист заявила, что первые изменения можно будет увидеть уже через два дня после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон.

В дальнейшем появятся и другие изменения: улучшится состояние кожи, могут исчезнуть проблемы со сном. Месяц без сахара, по утверждению эндокринолога, точно уберет лишние килограммы, улучшит гормональный фон и иммунитет.

Фото: pixabay.com
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