Bentley рассказала, по какой стратегии будет осуществляться развитие компании в ближайшее десятилетие. Согласно плану, автопроизводитель будет осуществлять электрификацию модельного ряда и экологические инициативы, также предполагается переход на материалы неживотного происхождения, пишет Motor.ru.
Глава Bentley Эдриан Холлмарк сообщил, что к 2026 году все модели компании будут или бензоэлектрическими гибридами, или чистыми электромобилями. А к 2030-му на электричество переведут всю линейку. В 2025 году Bentley планирует представить платформу для разработки новых моделей, которая создается специально для электрических силовых установок, а также предложит удобное решение для зарядки батарей.
Переход на электрическую тягу связан с изменениями в законодательстве Великобритании и основных рынков Bentley – Китая, США, стран Западной Европы и Ближнего Востока. Известно, что подобные модели также интересуют клиентов. По данным опросов, 55 процентов автолюбителей готовы приобрести электрический Bentley в течение пяти лет.
«Углеродный след» производства машины планируется снижать и другими способами. Например, использованием новых материалов неживотного происхождения вместо натуральной кожи. Также в Bentley будут сотрудничать с локальными поставщиками, что позволит сократить логистические цепочки, которые наносят вред экологии.
Фото: Bentley
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К 2026 году Bentley электрифицирует 100% моделей
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