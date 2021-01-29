Такой прогноз был озвучен сегодня в Борисове на областном собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от Минской области.
Первый заместитель Миноблисполкома Виктор Левкович конкретизировал задачи по строительству в центральном регионе на текущую пятилетку:
– Важным направлением нашей совместной работы станет создание условий для удовлетворения потребности граждан в доступном и комфортном жилье. Для этих целей планируется построить почти 4,8 миллиона квадратных метров жилья. При этом мы планируем смещать вектор в жилищном строительстве от многоквартирной застройки к индивидуальному жилищному строительству. В 2021–2025 годах будут введены в эксплуатацию 2746 тысяч квадратных метров общей площади индивидуальных жилых домов. Для этого не только будем увеличивать количество предоставляемых под индивидуальное строительство земельных участков, но и направлять средства в развитие соответствующей инфраструктуры – дорог, электрических и тепловых сетей, водоснабжения.
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К 2025 году доля строительства индивидуального жилья на Минщине составит 55 % в общем объеме жилищного строительства
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Фото: Александр КУШНЕР