Пиневич: к 2023 году в Беларуси заработает единая платформа системы здравоохранения

– Мы планируем, что в 2023 году у нас заработает единая платформа системы здравоохранения.
Касаясь плюсов этой платформы, министр отметил, что для медиков это прежде всего возможность обмена информацией, помощь в принятии клинических решений, работа системы управления качеством.
– Будет интегрирована медицинская карта, то есть каждый из нас будет иметь свой медицинский кабинет.
Обновленным законом также предусмотрено усовершенствование системы аккредитации учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь:
– Во главу будет ставиться не только качество, но и безопасность пациентов, что является важнейшим компонентом. При этом в документе вводится право на профессиональный риск, которое дается медработникам при выполнении различных медицинских вмешательств (прежде всего высокотехнологичных).
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