Компания Jeep анонсировала скорый выпуск электрической версии нового Wrangler. В сети появилась первое фото нового автомобиля. Внедорожник оснастят «зеленой» силовой установкой уже весной, а на рынки машина может отправиться до конца текущего года, сообщает Motor.ru.
Jeep презентует электрический Wrangler во время Easter Jeep Safari в штате Юта. Однако в настоящий момент американская марка может показать лишь концепт, а серийная версия выйдет свет в конце 2021 года или же в начале 2022.
Если судить по первому снимку машины, Jeep решила не экспериментировать с классической внешностью «Рэнглера». Во внедорожнике остался прежний угловатый кузов и дизайн передка, но по всей его ширине растянулась единая диодная полоса, занявшая место оптики и решетки радиатора.
Согласно предварительной информации, электрический Jeep Wrangler получит силовую установку с единственным мотором, несмотря на то, что полноприводным авто часто достается пара моторов. Новинка получит не менее трех батарейных модулей и рамную конструкцию, как и «стандартный» Wrangler.
Фото: Jeep
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Jeep заявила о скором появлении электрического Wrangler
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