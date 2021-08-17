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Jeep представила трехрядный кроссовер Commander

Компания Jeep показала новинку для латиноамериканского рынка – трехрядный кроссовер Commander. Автомобиль оказался удлиненной версией модернизированного недавно Compass. Согласно снимкам, размещенным Motor1.com Brazil, и официальному тизерному ролику, новое транспортное средство имеет несколько отличий от Compass. Об этом сообщает Motor.ru.


Новинка отличается от соплатформенного Compass передней и задней оптикой. Задние фонари находятся немного выше, а спереди помещены фары нового дизайна и горизонтальные линии светодиодных дневных ходовых огней. Последним досталось место над противотуманками.

Кроме того, у нового транспортного средства есть удлиненные задние двери, также увеличилась площадь остекления.

Интерьер аналогичен Compass: можно заметить тот же самый тоннель с пятилитровым отсеком под подлокотником, цифровую панель приборов диагональю 10,25 дюйма и 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы.

На снимках, размещенных бразильским Motor1.com, можно разглядеть шильдики «TD» и «4x4» на задней двери кроссовера: они говорят о том, что это модификация с турбодизелем и системой полного привода. Есть вероятность, что под капот нового автомобиля установят 2,0-литровый мотор мощностью примерно 200 лошадиных сил.

Все сведения о новом транспортном средстве будут известны уже в этом месяце. В настоящий момент сообщается, что производство Jeep Commander наладят на заводе в бразильском Пернамбуку, откуда кроссовер будут экспортировать в иные страны Латинской Америки.

Фото: Motor1.com Brazil
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