Известный юморист назвал причину ухода из Comedy Club

Российский шоумен Гарик Мартиросян во время беседы с журналисткой Ириной Шихман в рамках ее YouTube-проекта "А поговорить?" рассказал, почему он покинул популярный проект Comedy Club.
– Сначала я выходил на сцену как один из комиков. Далее вместе с Павлом Волей мы стали больше общаться со зрителями. Потом я понял, что мне все это неинтересно, и стал больше работать за кадром. Как итог – самоликвидировался вообще, – рассказал он.
Он пояснил, что с 2017 года не имеет никакого отношения к шоу Comedy Club. По его мнению, стоит заниматься только тем, что приносит удовольствие. При этом юморист добавил, что ему было сложно менять привычный уклад жизни. Шоу для него всегда было праздником.
– Там очень креативные ребята, они варятся в котле из новостей, событий, юмора. Жизнь кипит, такое чувство, что ты постоянно находишься на каком-то карнавале в Рио-де-Жанейро, – поделился он.
Гарик Мартиросян озвучил причину своего ухода из проекта:
– Это тяжелая работа и большая ответственность. Мы засиживались и до трех часов ночи. Каждую неделю нужно было сдавать часовую программу в эфир. Все время не хватает материалов, кто-то заболел, другой просто не хочет выступать из-за своих проблем. Гости не явились, монтаж доделать не успеваем и так далее. И это все происходит в большом коллективе, где свои неврозы и психозы, недосыпания и недомогания. Как и во всем мире, проблемы заключаются не в творческой сфере, а в человеческих отношениях и детских комплексах, капризах и глупостях. Я не должен был там находиться, допустим, до 70 лет. В какой-то момент уйдут все, и появятся новые юмористы, – высказался комик.
Comedy Club – юмористическое телешоу, которое транслируется на телеканале ТНТ и считается одним из самых популярных в России.
Фото: new-interview.ru