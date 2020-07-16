Известный рэпер все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США

Канье Уэст выступит как независимый кандидат в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщает РИА Новости.

Известный американский рэпер Канье Уэст все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США, хотя ранее заявлял, что не будет участвовать в выборах.

– Независимый кандидат в президенты может быть включен в избирательный список в Оклахоме, – рассказали в избирательной комиссии штата Оклахома.

И добавили, что 15 июля стало последним сроком для подачи документов на участие для независимых кандидатов.

Кстати, на сайте Федеральной избирательной комиссии США уже есть заполненная форма №1 на участие Уэста от партии " BDY" в гонке за пост президента.