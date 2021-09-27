Известный педиатр дал советы родителям, дети которых с трудом встают по утрам

После летних каникул многие родители сталкиваются с тем, что дети не могут на протяжении долгого времени вернуться к школьному распорядку дня, поэтому ранние подъемы превращаются в настоящие испытания как для взрослых, так и для ребят. Как безболезненно справиться с этой проблемой, на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
По словам педиатра, причина нежелания ребенка вставать рано утром достаточно банальна: малыш просто не выспался. В связи с этим специалист посоветовал скорректировать образ жизни детей таким образом, чтобы они хотели ложиться спать раньше, чем привыкли.
– Родители должны откорректировать образ жизни ребенка так, чтобы ко времени, которое считается более оптимальным для сна, малыш очень хотел спать. Для этого нужно уменьшить или исключить дневной сон, а также увеличить в течение дня физические нагрузки, – посоветовал Евгений Комаровский.
Вместе с тем доктор отметил, что есть люди, которые не могут проснуться сразу после звонка будильника. В этом случае он посоветовал утром принять холодный душ или выполнить несколько физических упражнений.
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