Известный медведь-путешественник преодолел больше 640 километров в поисках самки

Американский черный медведь, которого зовут Бруно, проделал путь в более чем 640 километров, чтобы найти самку. Об этом пишет Inside Edition.

Кадр: Rai77°



Медведя-странника впервые заметили 10 мая, когда он прошел городок Гилленгем в американском штате Висконсин. После этого животное направилось на юг и переправилось через реку Миссисипи. В течение следующих двух месяцев его видели в Айове, Иллинойсе и Миссури. В прошлые выходные Бруно дошел до пригорода Сент-Луиса, где его словили работники департамента охраны природы штата Миссури.

За путешествиями знаменитого медведя наблюдали сотни поклонников по всей Беларуси. Многие публиковали в соцсетях снимки и видео с животным.

Как рассказал биолог Джефф Корвин, Бруно мог отправиться в путь, чтобы отыскать самку. В то же время эксперт не исключает других причин миграции. «Это могло случиться из-за экологического давления, потеря ресурсов или конкуренция также могли выгнать животное из привычных мест», – считает он.

Барибал, или черный медведь, – наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Длина взрослого самца составляет 1,4–2 метра, а вес – до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко бросаются на людей.