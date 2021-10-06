Известный блогер рассказал, почему восхищается творчеством Егора Крида

Юный блогер и тиктокер Егор Шип, который недавно подписал контракт с лейблом Black Star, рассказал, почему во всех своих интервью хвалит творчество Егора Крида.
Юноша подчеркнул, что работа с Black Star – это серьезный уровень. По его словам, туда не попадают обычные ребята.
– Я хотел попасть именно в эту команду, потому что всегда восхищался творчеством Егора Крида и хотел заменить его в лейбле. Я считаю его одним из самых успешных артистов в России. В Америке давно применяется такая практика, когда артисты поддерживают друг друга. Так они растут. Нужно создать определенное комьюнити, где все будут друг друга поддерживать и расти, – рассказал он во время беседы с журналистом Лаурой Джугелия.
Блогер добавил, что Егор Крид сейчас настолько популярен, что если он создаст страницу в любой из соцсетей, то очень быстро наберет там миллионы подписчиков.
При этом Егор добавил, что не стремится записать совместный трек с Кридом. По его словам, у него много и своих хитов.
Фото: instagram.com/egorkreed