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  2. Известный блогер рассказал, почему восхищается творчеством Егора Крида

Известный блогер рассказал, почему восхищается творчеством Егора Крида

Юный блогер и тиктокер Егор Шип, который недавно подписал контракт с лейблом Black Star, рассказал, почему во всех своих интервью хвалит творчество Егора Крида.


Юноша подчеркнул, что работа с Black Star – это серьезный уровень. По его словам, туда не попадают обычные ребята. 

– Я хотел попасть именно в эту команду, потому что всегда восхищался творчеством Егора Крида и хотел заменить его в лейбле. Я считаю его одним из самых успешных артистов в России. В Америке давно применяется такая практика, когда артисты поддерживают друг друга. Так они растут. Нужно создать определенное комьюнити, где все будут друг друга поддерживать и расти, – рассказал он во время беседы с журналистом Лаурой Джугелия. 

Блогер добавил, что Егор Крид сейчас настолько популярен, что если он создаст страницу в любой из соцсетей, то очень быстро наберет там миллионы подписчиков. 

При этом Егор добавил, что не стремится записать совместный трек с Кридом. По его словам, у него много и своих хитов. 

Фото: instagram.com/egorkreed
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