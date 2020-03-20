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  2. Известный английский футболист упал в пабе и умер

Известный английский футболист упал в пабе и умер

Экс-футболист нескольких клубов АПЛ и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался после падения с лестницы в баре, сообщает Daily Mail.

В начале марта футболист пришел в бар, где смотрел регбийный матч. Там произошло падение спортсмена с лестницы. Уиттингем был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы. Врачи боролись за его жизнь 12 дней, но спасти не смогли.

Отмечается, что Уиттингем завершил карьеру в 2018 году. Десять лет он отдал клубу "Кардифф Сити", а также выступал за "Астон Виллу", "Бернли", "Дерби Каунти" и "Блэкберн Роверс". В АПЛ полузащитник провел 88 поединков и забил 4 гола.

— Смерть Питера будет болезненно переживать наш город, болельщики и все, кто знал его. Мы любим тебя, Пит, и будем помнить всегда, — сказано в заявлении "Кардиффа".

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