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Известные белорусские спортсменки поставили подписи под обращением к общественности

Открытое обращение известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности подписала и двукратная чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по женской борьбе Василиса Марзалюк и бронзовая медалистка Игр-2008, чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко, сообщает БЕЛТА. 


Об этом рассказали в пресс-службе НОК Беларуси. 

"Я  – одна из инициаторов обращения. Считаю его способом защитить свое дело. Как и в других профессиях, мы ,спортсмены, должны отстаивать свою позицию и имеем право быть услышанными. Белорусские атлеты знают, как много сделано для спорта в стране. Сейчас пытаются остановить олимпийское движение в нашей стране – этого допустить нельзя", – отметила Василиса Марзалюк.

Анастасия Прокопенко призналась, что давно ждала момента, когда подпишет документ. 

"Прежде всего это патриотизм, поддержание своей спортивной семьи. Особенно спортсмены, как никто другой, должны показывать лицо нашей чистой и миролюбивой нации, чтобы все восхищались и страной, и людьми. Гордость за наших атлетов переполняет", – поделилась титулованная белорусская пятиборка. 

Вместе с Василисой Марзалюк и Анастасией Прокопенко 26 ноября в штаб-квартире НОК Беларуси письмо подписала мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо Валентина Николаевна. Она поделилась, что уже давно хотела высказать свою позицию и обратиться к белорусской спортивной общественности. 

"Я приятно удивилась, когда узнала, что могу выразить свое мнение через это письмо. Как мама, воспитавшая Виталия Щербо, я очень хотела поддержать наших атлетов. В такое непростое время спортсменам важно понимать, что у них есть поддержка, которая дает силы для выступления на международных соревнованиях", – сказала Валентина Щербо.



Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Также планируется, что письмо подпишут представители многих национальных команд по разным видам спорта.


Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться в МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее обязательно нужно поддержать. 

Фото: БЕЛТА
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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