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  2. Известного экстрасенса нашли мертвым в московском хостеле

Известного экстрасенса нашли мертвым в московском хостеле

В одном из хостелов на востоке Москвы было обнаружено тело известного экстрасенса Дардо Кусто, который был участником различных телевизионных шоу, сообщает "Московский комсомолец".  


Известно, что Кусто проживал в номере несколько дней. Травмы на теле экстрасенса дают основание полагать, что это был суицид. 

Отмечается, что у него не было своего жилья и постоянной работы. Экстрасенс был вынужден останавливаться у родственников на какое-то время. Племянник мужчины посоветовал ему хостел на улице Перловской – туда и заселился Кусто.

Родственник умершего рассказал, что ему позвонила администратор отеля. Она сообщила, что из номера Кусто слышны громкие звуки, девушка боялась туда заходить. Она попросила немедленно приехать и помочь. 

В комнате племянник увидел на стене кровавую надпись: «Я все равно буду жить». На место прибыли полицейские и медработники. 

При жизни Дардо Кусто консультировал звезд шоу-бизнеса, участвовал в таких телепроектах, как «Пусть говорят», «Магия еды», «Суперинтуиция». 

Фото: instagram.com/dardokusto/?hl=ru
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