Известная телеведущая Наталья Бордиловская болеет коронавирусом и ведет об этом откровенный онлайн-дневник

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К слову



Как только компьютерный томограф покажет чистый результат, Наталья снова будет радовать зрителей интересными сюжетами на телевидении. Коронавирус почти побежден и прошел не так тяжело, как иногда бывает. Аппарат искусственной вентиляции легких не понадобился. А начиналось все как обычное ОРВИ: со слабости, головной боли, чихания, кашля. Через несколько дней она перестала ощущать запахи, а тест показал положительный результат.В интернете получала много советов от хорошо знакомых людей и не очень, в том числе и от тех, кто пережил или переживает онкологические недуги. «Не все так страшно, пропей для профилактики антибиотики», – советовали одни. «Ни в коем случае, они убьют полезную микрофлору, которую потом восполнит коронавирус», – парировали другие. В итоге Наталья сделала вывод, что слушать надо исключительно врачей или хотя бы советоваться с ними всякий раз, намереваясь принять решение. Действительно, антибиотики в ее случае назначать не спешили из-за противопоказаний, чреватых для таких пациентов, как Наталья (находящихся в группе риска). Так как лекарство от нового вируса еще не изобретено, устранять спешили лишь симптомы. Среди прочих – кашель и затрудненное дыхание.– советует Наталья.Откровенничает, что COVID-19 для прошедших химиотерапию – рискованный недуг, ведь легкие у них и без того слабое место:С малоизученной болезнью Наталья Бордиловская почти справилась, по крайней мере без последствий пережила ее критический пик, а это обычно 6–10-й день после заражения. Интересными будут ее откровения в дневнике на Facebook, где делится чувствами, переживаниями, победами и экспериментами. Ведь каждый новый метод лечения или выявленный симптом – своеобразное открытие в вирусной истории.COVID-19. Свидетельствую. Это не так страшно, как вы думаете. Даже для таких людей, как я: немолода, «онко» и в группе риска. Коронавирус начинается как обычная простуда или грипп: повышенная утомляемость, ломит тело, головная боль, небольшая температура (37,1–37,5). Поэтому до результатов теста на COVID-19 диагностируется как ОРВИ с соответствующим назначением лечения. Классическая «корона» по признакам – без насморка и чихания. У меня была и заложенность носа, и насморк, и бесконечное чихание, как при гриппе. Так что здесь не обманывайтесь. Если посещали людные места и имели контакты с подозрением на COVID-19, если в группе риска или плохо себя чувствуете, лучше сразу сдать тест. Мазок из глотки и обеих ноздрей – результат через сутки или двое. Если он положительный, вам расскажут, что делать дальше. Но, по личному опыту, не стремитесь к госпитализации. Любая больница – это повышенная концентрация вирусов. С «короной» можно справиться в домашних условиях – об этом свидетельствую я, #НаташаБардзілоўская, которая вторую неделю на больничном по диагнозу COVID-19 и справляется с проблемой. Не верьте фейкам, что больницы переполнены и все очень тяжело и плохо. Несомненно, есть люди, сильно пострадавшие от злосчастного вируса и нуждающиеся в ИВЛ. Увы, есть и жертвы... Но никакой паники! Это не подавляющее большинство. Контролировать болезнь можно дома, консультируясь со специалистами поликлиники. В случае ухудшения самочувствия можно вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи. Упредительной тревожностью мы только усугубляем свое состояние и перегружаем медиков, которым и так приходится непросто.Сбить температуру за одну ночь! На пятый день инфекции мой ртутный столбик достиг 39! Жаропонижающему – нет! Постельный режим, мокрое полотенце на лоб, много питья. Знобило и ломало. Но решила уснуть без парацетамола: если состояние ухудшится – организм сам себя разбудит. Уснула и спала. Утром – мокрая подушка, мокрая голова, но на градуснике 37! С одного «перетерпеть» стало легче. Больше температура не поднималась. Сейчас ее вообще нет. Подобное делала в феврале, когда буйствовал грипп или, может, «корона» (мы тогда еще не знали о ней): тяжелая температурная ночь, зато потом никаких больших градусов – и стало легче. Слышала мнения медиков, что так правильно: вирусы и бактерии погибают при высокой температуре, а наши защитные силы только укрепляются, так как вырабатывается естественный белок интерферон, который и атакует болезнь. Понятно, что это не для всех: несбитая температура ударяет по сердцу и ЦНС. И все же… Это мой положительный опыт: не спешите пить химию от жара! Может, это не открытие. Может, вам не подходит. Но делюсь. Будьте здоровы!Исчезли запахи и вкусы на третий день COVID-19. Еще не был сделан тест, но "самоликвидированное" обоняние как первая примета «короны». У врача на столе пузырек с нашатырем. Дает всем «подозрительным» понюхать. Ну конечно, такое средство что угодно пробьет! «Дело не в этом, – пояснил врач. – При коронавирусе нашатырь пахнет... мятой!» Неделю было скучно… кушать: еда не пахла, была безвкусной. Через дней 7–8 ароматы понемножку вернулись. Но! Исследователи коронавируса пишут, что обоняние в течение болезни и даже после нее деформируется. У меня так и случилось. Сейчас повсеместно чувствую запах… табака! Сама не дымлю. Проверяла в общем коридоре – никто не курит. Даже дошла до соседей – безрезультатно. А у меня в течение дня эти «приливы». Спрашиваю дочу – ей не пахнет. Интересно, обонятельные «призраки» уйдут или начинать взаправду курить, чтобы не так обидно было?! (шутит Наталья. –.) Скучаю по майской сирени...***Единственное спасение, о котором пишет Наталья Бордиловская, – коллективный иммунитет. Выработаться он сможет, говорят сведущие, через вакцинирование либо собственный опыт болезни. Вакцину пока тестируют, а значит, нужно постараться сберечь себя, не создавая нагрузки на систему здравоохранения и дожидаясь действенной профилактики.– желает Наталья Бордиловская.Открытость телеведущей и дневник в Facebook еще в пору ее онкологической болезни удивили многих интернет-пользователей. Обычно переживаем свои проблемы в себе или вместе с близкими людьми, а в социальных сетях мы здоровые и красивые. Наталья, предав общему обсуждению личное горе, показала себя в тысячу раз сильнее, заслужила признание и уважение даже среди тех, кто до этого был с ней незнаком. Дневник о COVID-19 стал продолжением #РакВраг. После известий, что телеведущая победила рак, все знали: эта женщина гораздо сильнее коронавируса.