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Извержение вулкана на Канарах прекратилось

Вулкан на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) прекратил извергать лаву и выбрасывать дым и пепел, информирует ТАСС.


Согласно информации телекомпании Television Espanola, в настоящий момент эксперты изучают причины произошедшего.

Напомним, что 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера происходил активный выброс вулканических материалов. К настоящему времени потоки лавы разрушили примерно 390 жилых строений. Информации о пострадавших нет. Правительство эвакуировало около 6 тыс. человек. Также на минувшей неделе было принято решение направить в безопасные места 1,3 тыс. местных жителей.
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Фото: РЕЙТЕР
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