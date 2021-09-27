Извержение вулкана на Канарах прекратилось

Согласно информации телекомпании Television Espanola, в настоящий момент эксперты изучают причины произошедшего.Напомним, что 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера происходил активный выброс вулканических материалов. К настоящему времени потоки лавы разрушили примерно 390 жилых строений. Информации о пострадавших нет. Правительство эвакуировало около 6 тыс. человек. Также на минувшей неделе было принято решение направить в безопасные места 1,3 тыс. местных жителей.