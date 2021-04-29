Изучение воссоединения Беларуси послужит созданию дополнительных скреп памяти, консолидации всего общества

Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сегодня перед началом парламентских слушаний на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».
В этом году исполнилось сто лет Рижскому миру, в результате заключения которого белорусы утратили территориальную целостность и существование самобытной нации оказалось под вопросом.
– Этот год объявлен Годом народного единства в том числе и в связи с теми событиями, когда чужие силы стремились наше единство расколоть. Поэтому проблема территориальной целостности и национальное единство, которые мы обрели в ходе трагичных, весьма противоречивых событий, приобретают особую актуальность, –добавил Игорь Марзалюк.
Остроту темы усиливает и тот факт, что на всей территории Восточной Европы сейчас идут «войны за историю», когда многие факты в угоду политическим интересом искажаются и преподносятся в выгодном свете. В пример депутат привел интернет-ресурсы, на которых даже русские историки пишут фразы «так называемая Западная Белоруссия», «так называемая Западная Украина»:
– Такое впечатление, как будто мы отобрали у поляков их извечные земли, а воссоединение Беларуси – это результат злой воли двух режимом, сталинского и гитлеровского, а не результат борьбы белорусского народа.
На сегодняшних слушаниях говорят о геополитических реалиях ХХ века, восприятии Рижского мира мировыми державами, планах колонизации нашего народа министерства внутренних дел Польши, геноциде белорусского народа.
– Речь не идет о ксенофобии, о разжигании национальной ненависти, противопоставлении части белорусских граждан, которые считают польскую культуру своей. Острие парламентских слушаний направлено в первую очередь на создание дополнительных скреп памяти, консолидацию всего белорусского общества, – подчеркнул депутат.
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Изучение воссоединения Беларуси послужит созданию дополнительных скреп памяти, консолидации всего общества
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