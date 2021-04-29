Изучение воссоединения Беларуси послужит созданию дополнительных скреп памяти, консолидации всего общества

В этом году исполнилось сто лет Рижскому миру, в результате заключения которого белорусы утратили территориальную целостность и существование самобытной нации оказалось под вопросом.–добавил Игорь Марзалюк.Остроту темы усиливает и тот факт, что на всей территории Восточной Европы сейчас идут «войны за историю», когда многие факты в угоду политическим интересом искажаются и преподносятся в выгодном свете. В пример депутат привел интернет-ресурсы, на которых даже русские историки пишут фразы «так называемая Западная Белоруссия», «так называемая Западная Украина»:На сегодняшних слушаниях говорят о геополитических реалиях ХХ века, восприятии Рижского мира мировыми державами, планах колонизации нашего народа министерства внутренних дел Польши, геноциде белорусского народа.– подчеркнул депутат.