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  2. Изучение воссоединения Беларуси послужит созданию дополнительных скреп памяти, консолидации всего общества

Изучение воссоединения Беларуси послужит созданию дополнительных скреп памяти, консолидации всего общества

Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сегодня перед началом парламентских слушаний на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».


В этом году исполнилось сто лет Рижскому миру, в результате заключения которого белорусы утратили территориальную целостность и существование самобытной нации оказалось под вопросом.

– Этот год объявлен Годом народного единства в том числе и в связи с теми событиями, когда чужие силы стремились наше единство расколоть. Поэтому проблема территориальной целостности и национальное единство, которые мы обрели в ходе трагичных, весьма противоречивых событий, приобретают особую актуальность, –добавил Игорь Марзалюк.

Остроту темы усиливает и тот факт, что на всей территории Восточной Европы сейчас идут «войны за историю», когда многие факты в угоду политическим интересом искажаются и преподносятся в выгодном свете. В пример депутат привел интернет-ресурсы, на которых даже русские историки пишут фразы «так называемая Западная Белоруссия», «так называемая Западная Украина»:

– Такое впечатление, как будто мы отобрали у поляков их извечные земли, а воссоединение Беларуси – это результат злой воли двух режимом, сталинского и гитлеровского, а не результат борьбы белорусского народа.

На сегодняшних слушаниях говорят о геополитических реалиях ХХ века, восприятии Рижского мира мировыми державами, планах колонизации нашего народа министерства внутренних дел Польши, геноциде белорусского народа.

– Речь не идет о ксенофобии, о разжигании национальной ненависти, противопоставлении части белорусских граждан, которые считают польскую культуру своей. Острие парламентских слушаний направлено в первую очередь на создание дополнительных скреп памяти, консолидацию всего белорусского общества, – подчеркнул депутат.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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