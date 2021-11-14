Израильский политолог о ситуации на границе: это все польская провокация

Таким мнением поделился израильский политолог Яков Кедми в эфире телеканала ОНТ.
- Все это польская провокация, польско-литовская. Потому что за несколько месяцев до этого более 10 тысяч [беженцев] прошли из Польши в Германию. Так в чем дело? Польша устроила эту демонстрацию, а ЕС поддерживает ее во всех гнусных делах, особенно против Беларуси и России. И тут соединилась обычная польская подлость и провокация, антибелорусская и антироссийская политика ЕС. Не важно, что делается, если в этом можно обвинить Беларусь и усилить внешне-политическое давление, почему бы это не сделать? - сказал политолог.