Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Израильские военные задержали более 30 активистов ХАМАС на Западном берегу

Израильские военные задержали более 30 активистов ХАМАС на Западном берегу

Израильские силовики задержали более 30 активистов радикального палестинского движения ХАМАС в ходе рейда к северу от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Фото носит иллюстративный характер

По данным издания, задержания были произведены после того, как студенты палестинского университета Бир-Зейт собрались посетить в знак солидарности деревню Турмус-Айя, где израильские военные ранее в этом месяце разрушили дом палестинца, подозреваемого в убийстве израильтянина во время атаки с применением огнестрельного оружия на Западном берегу в мае. Газета сообщает, что израильские военные остановили два автобуса, перевозивших около 60 студентов, более половины из которых после проверки были задержаны.

– В ходе совместной операции армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) десятки активистов ХАМАС были задержаны в районе деревни Турмус-Айя к северу от Рамаллаха. Они состояли в ячейке террористической организации ХАМАС университета Бир-Зейт, а некоторые из задержанных принимали непосредственное участие в террористической активности, включая организацию денежных переводов, подстрекательство и организацию деятельности ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Все задержанные переданы подразделениям безопасности для дальнейшего допроса, – сообщила армейская пресс-служба.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Депутат Клишевич: Идеологического объединения с внуками полицаев и теми, кто сегодня использует их символику, не будет
Сельхозорганизации Витебской области приступили к уборке не только рапса, но и зерновых
В Могилеве при столкновении легковушек пострадали пять человек, включая ребенка
В Мозырском районе спасатели разыскали в лесу заблудившуюся пенсионерку
Гигин: гибридная атака, которая идет против Беларуси, направлена и на Россию
Фотофакт. Мастер-класс по зажинанию и реконструкция обряда "Зажинки"
В Китае 14 человек оказались заблокированными в затопленном туннеле
Снопков в Ташкенте проведет переговоры с премьером Узбекистана и примет участие в международной конференции высокого уровня
В Беларуси вытереблена пятая часть льна
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Короли навозных куч
Израильские военные задержали более 30 активистов ХАМАС на Западном берегу
Вдова президента Гаити опубликовала первое фото из госпиталя
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
В Столинском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний бесправник
Сегодня состоится торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске"
«Шахтер» сошел с дистанции Лиги чемпионов
Аграрии выборочно убирают подгоревшие зерновые
Минск и Москва шлифуют договоренности о сотрудничестве, а Берлин и Киев говорят о противодействии Востоку
Семь электронных ярмарок вакансий пройдут 15 июля в Беларуси
Обучение школьников сопровождению инвалидов, поддержка сирот после совершеннолетия: как борисовчанин с техническим образованием стал соцработником и внедряет инновации
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Соблазн
Копия слуцкого пояса и изделия по уникальной технике скань: побывали в самой большой сувенирной галерее Минска
Для СПК «Прогресс-Вертелишки» озимый ячмень — культура особого назначения
Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко: «Славянский базар в Витебске» будет жить вечно!»
Вместе со специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии посмотрели, как выполняются санитарно-эпидемиологические мероприятия в транспорте и торговых центрах
Западные стандарты прав человека — как инструмент стратегии «мягкой силы»
В Минске к началу июля насчитывалось почти 22 тысячи вакансий
Чемпионат мира по академической гребле отменен
От мастер-классов и охоты до концертов: что еще туристам предлагают агроусадьбы
Что случилось, пока вы спали: подняли флаг "Славянского базара", на Кубе вывели полицию из центральных районов Гаваны, а телефонные мошенники стали обманывать по новой схеме
В Казахстане число заразившихся коронавирусом за сутки впервые превысило 5 тыс.
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куба – любовь моя
Спасатель из Паричей не дал утонуть сельчанину
В ГАИ Минска рассказали об участках контроля скорости мобильными датчиками
Столкнулись ли сельчане с понижением уровня воды в колодцах и что об этом говорят специалисты?
Денис Поляков помог "Кайрату" выйти во 2-й раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
В столице открылась еще одна экологическая тропа
Гомельская область начала массовую уборку зерновых колосовых
Почтальон из Богданово умеет совмещать работу и заботу о семи внуках
Во время «Славянского базара в Витебске» МВД проведет грандиозный праздник «За безопасность вместе»
Дождется ли Минск реакции Запада на материалы в отношении гражданина Германии Хофмана
Димаш Кудайберген, пиротехническое шоу и дрифт от чемпиона: в Витебске подняли флаг «Славянского базара»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Выражало то лицо…
«Кукольный квартал», «Белфила-2021»: чем еще удивляет гостей «Славянский базар»
Григорий Лепс бесплатно спел для витебчан и гостей «Славянского базара»
В Дании началась вакцинация от коронавируса для детей 12-15 лет
Авторы