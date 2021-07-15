Израильские силовики задержали более 30 активистов радикального палестинского движения ХАМАС в ходе рейда к северу от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Times of Israel.
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По данным издания, задержания были произведены после того, как студенты палестинского университета Бир-Зейт собрались посетить в знак солидарности деревню Турмус-Айя, где израильские военные ранее в этом месяце разрушили дом палестинца, подозреваемого в убийстве израильтянина во время атаки с применением огнестрельного оружия на Западном берегу в мае. Газета сообщает, что израильские военные остановили два автобуса, перевозивших около 60 студентов, более половины из которых после проверки были задержаны.
– В ходе совместной операции армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) десятки активистов ХАМАС были задержаны в районе деревни Турмус-Айя к северу от Рамаллаха. Они состояли в ячейке террористической организации ХАМАС университета Бир-Зейт, а некоторые из задержанных принимали непосредственное участие в террористической активности, включая организацию денежных переводов, подстрекательство и организацию деятельности ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Все задержанные переданы подразделениям безопасности для дальнейшего допроса, – сообщила армейская пресс-служба.
Фото: pixabay.com
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Израильские военные задержали более 30 активистов ХАМАС на Западном берегу
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