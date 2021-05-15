Четыре ракеты 15 мая поразили одиннадцатиэтажное здание в Газе, в котором располагались офисы международных СМИ, апартаменты и коммерческие компании, пишет ТАСС.
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Телеканал Al Arabiya сообщил, что в высотке "Аль-Джаля", которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.
Как уточняло ранее агентство РИА Новости, перед обстрелом Израиль сделал предупреждение, что в течение следующего часа его силы атакуют данное здание. Associated Press передавало, что после этого его сотрудники и жители дома покинули здание в панике.
Напомним, с 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа продолжают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.
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Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе, где находились офисы международных СМИ
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