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Израиль продлил до 1 сентября запрет на въезд иностранцев

Правительство Израиля сообщило 20 июля иностранным авиакомпаниям, что запрет на въезд в страну для иностранцев, установленный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлевается до 1 сентября 2020 года. Об этом информирует государственное израильское радио Kan.

pixabay.com

Ранее запрет на въезд в Израиль для иностранных граждан продлевался 25 июня до 1 августа. В понедельник до 1 сентября было продлено и предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян, пишет ТАСС.

В мае в Израиле вновь стало увеличиваться количество диагностируемых ежедневных случаев инфицирования COVID-19. Для предупреждения распространения инфекции правительство еврейского государства приняло на прошлой неделе решение закрыть с 17 июля спортивные залы и фитнес-центры, а с 21 июля введет ограничения на работу ресторанов. До этого с 27 мая из основных предписаний минздрава в Израиле действовали обязательное соблюдение дистанции в два метра и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет около 330 рублей в пересчете на белорусские деньги.
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