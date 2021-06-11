Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

, - подчеркнула министр.Поправки вступят в силу в декабре. Отмечается, что новый закон позволит продавать изделия из меха только в научных, образовательных и религиозных целях.К слову, израильские защитники животных пытаются добиться запрета на продажу меха еще с 2009 года. Решение о запрете на продажу поддержали 86% жителей Израиля.Напомним, популярность меха в такой теплой стране обусловлена религиозными причинами: ультраортодоксальные евреи в Шаббат и праздники носят штраймли — головные уборы из меха соболей и лисиц.