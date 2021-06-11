Израиль стал первой в мире страной, которая запретила продажу изделий из меха. Законопроект подписала министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль, сообщает РБК.
- Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приводит к неописуемой жестокости и страданиям, - подчеркнула министр.
Поправки вступят в силу в декабре. Отмечается, что новый закон позволит продавать изделия из меха только в научных, образовательных и религиозных целях.
К слову, израильские защитники животных пытаются добиться запрета на продажу меха еще с 2009 года. Решение о запрете на продажу поддержали 86% жителей Израиля.
Напомним, популярность меха в такой теплой стране обусловлена религиозными причинами: ультраортодоксальные евреи в Шаббат и праздники носят штраймли — головные уборы из меха соболей и лисиц.
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Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха
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