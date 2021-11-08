Израиль изменил правила въезда для туристов

На территорию Израиля с 9 ноября смогут въехать группы иностранцев, каждый из которых прошел полный курс вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Israel Info.
Согласно новым правилам путешественники смогут приехать в страну, даже если после второй прививки прошло более полугода. Группы туристов смогут попасть в Израиль при условии, что они прибывают из страны, которую минздрав Израиля отнес к зеленой либо желтой зоне.
Все члены группы должны быть привиты препаратами, одобренными ВОЗ. Она может состоять от 5 до 40 человек и должна действовать как "закрытая капсула". В первую неделю пребывания в стране все члены группы должны сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа или экспресс-тест на антигены каждые сутки.
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