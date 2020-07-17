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  2. Изображением матрешки появится в перечне эмодзи устройств бренда Apple

Изображением матрешки появится в перечне эмодзи устройств бренда Apple

Новые стикеры станут доступны осенью вместе с выходом iOS 14, сообщает ТАСС.

Apple добавит новый эмодзи с изображением матрешки в iOS 14.

– В честь Всемирного дня эмодзи (World Emoji Day) Apple представляет новые Memoji и Emoji, которые станут доступны осенью вместе с обновлением операционных систем. Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также новыми стикерами. В семейство Emoji также добавятся новые знаки, включая матрешку, – рассказали в компании.

Помимо матрешки в коллекцию знаков эмодзи для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch войдут чай баббл (bubble tea), итальянский жест Ma che vuo (перевод с итальянского "что ты хочешь?"), бумеранг, бобер, анатомическое сердце и легкие, ниндзя и другие знаки.

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