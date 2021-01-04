Изменены условия таможенного оформления товаров из некоторых стран

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В частности, Указом нормативно закреплена возможность не подтверждать непреференциальным сертификатом происхождение товаров, ввозимых из стран, с которыми Беларусь до 1 января 2015 года заключила международные договоры, предоставляющие преференции во взаимной торговле. При их таможенном оформлении вместо сертификатов будут использоваться декларации о происхождении товара.