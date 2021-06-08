Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в пункт 12, который определяет правила игры рукой, говорится на сайте организации.
Согласно новым правилам, плечо признано частью тела, которой можно забить мяч.
В связи с этим внесены изменения в правило 11, регламентирующее фиксацию положения вне игры. Теперь при оценке офсайда будет учитываться плечо футболиста атакующей команды.
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Изменены правила игры рукой в футболе
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