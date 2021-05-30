Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места - Перцов

Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ министр информации Владимир Перцов.





- Главная цель - ликвидировать те пробелы, недоработки, узкие места, которые были в законе о СМИ в основной редакции. Ведь СМИ меняются, это динамичный процесс, и законодательство не может быть статичным. Меняются подходы, среды распространения медиа, СМИ становятся другими. Те люди, которые пользовались узкими местами для осуществления своих не совсем благородных целей, облачались в маску журналиста и пытались заниматься в том числе деструктивной, подрывной, даже террористической деятельностью, теперь получили меньше возможностей делать это. Для СМИ, которые работают по канонам, соответствующим мировым конвенциям, ничего по большому счету не меняется, - отметил Владимир Перцов.

По его словам, согласно новой редакции закона, все иностранные СМИ будут работать по единым правилам.

- Но самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, зрителей, пользователей и слушателей, - нет никаких независимых СМИ. Медиа, которые независимы от государства - Республики Беларусь, зависимы от других государств. Они формируют свою информационную политику за деньги и под указания тех заинтересантов, которые не хотят сделать нашей стране лучше. Это самая главная социальная иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. И мы, как орган госуправления, должны привести в соответствие с нашим законодательством деятельность так называемых независимых, по сути, иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы, глаза и уши белорусских граждан, - подчеркнул министр.



Владимир Перцов также прокомментировал подписанный Президентом закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях. Так, вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет распространяется в том числе на журналистов СМИ.

- В законе говорится об освещении именно несанкционированных массовых мероприятий в режиме реального времени. Это тоже жизнь заставила. Вы знаете, что при помощи таких, говоря журналистским языком стримов, можно призывать, рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу. В общем заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь обличием журналиста. Таким образом, стримы незаконных массовых мероприятий вести нельзя, но освещать в целом журналисту никто не запрещает, - пояснил он.