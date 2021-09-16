Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь

Указ вступит в силу через месяц после его официального опубликования – 17 октября текущего года.Так, действие введенного Указом № 8 безвизового порядка въезда в Республику Беларусь на срок не более 30 суток и выезда из Республики Беларусь распространено помимо Национального аэропорта Минск на пункты пропуска "Аэропорт Брест", "Аэропорт Витебск", "Аэропорт Гомель", "Аэропорт Гродно", "Аэропорт Могилев".Такое решение принято для дальнейшего упрощения въезда иностранцев в Беларусь и призвано содействовать развитию деловых, межличностных контактов, въездного туризма.Указом определен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда.С учетом того что на сегодняшний день взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются межправительственным соглашением о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 года с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании – межправительственным соглашением о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 года, Албания и Китай исключены из указанного перечня.Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь по-прежнему осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска.Также из списка государств были исключены Соединенные Штаты Америки.Безвизовый порядок въезда и выезда (при условии наличия в действительном документе для выезда за границу действительной многократной визы государств – членов Европейского союза или государств – участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на территорию государства – члена ЕС или государства – участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из Национального аэропорта Минск, аэропортов Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) теперь будет распространяться и на граждан следующих стран: Египет, Иордания, Иран, Пакистан, ЮАР.