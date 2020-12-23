Изменен перечень организаций, которые проводят тесты на COVID-19 для выезда в Китай

– пояснили в ведомстве.Желающие выехать в Китай сейчас могут сделать тест в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ПЦР, IgM и IgG), РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (ПЦР, IgM и IgG), Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (ПЦР), Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ПЦР), РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий (ПЦР, IgM и IgG), Минской областной клинической больнице (ПЦР, IgM и IgG).