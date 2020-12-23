В Минске в нескольких организациях сейчас можно сдать тест на коронавирус для выезда в Китай, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
"В Беларуси для повышения качества ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2, а также тестирования на определение иммуноглобулинов IgM и IgG на SARS-СoV-2 изменен список организаций, осуществляющих их проведение для граждан, выезжающих в КНР", – пояснили в ведомстве.
Желающие выехать в Китай сейчас могут сделать тест в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ПЦР, IgM и IgG), РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (ПЦР, IgM и IgG), Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (ПЦР), Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ПЦР), РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий (ПЦР, IgM и IgG), Минской областной клинической больнице (ПЦР, IgM и IgG).
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Изменен перечень организаций, которые проводят тесты на COVID-19 для выезда в Китай
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ