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Издательство Harper Collins назвало слово года

Издательство Harper Collins, которое выпускает толковый словарь английского языка, назвало lockdown словом 2020 года. Об этом говорится в распространенном заявлении издательства, пишет ТАСС.


Lockdown эксперты Harper Collins охарактеризовали как "меру сдерживания, применяемую правительствами по всему миру для смягчения распространения COVID-19, а также "введение жестких ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места".

По заключению лексикологов, пальму первенства слову принесло то, что эта мера, которую испытали на себе люди во многих странах мира, "стала объединяющим опытом для миллиардов людей по всему миру, которые коллективно сыграли свою роль в борьбе с COVID-19". Всего в уходящем году эксперты издательства зафиксировали более 250 тысяч случаев использования этого слова по сравнению с 4 тысячами годом ранее.

В короткий список слов и выражений, претендовавших на слово года, вошли еще пять понятий, связанных с пандемией, поразившей в 2020 году планету и изменившей уклад жизни миллиардов людей. Это сам coronavirus ("коронавирус"), key-worker ("ключевой работник"), furlough ("принудительный неоплачиваемый отпуск"), self-isolate ("самоизолироваться") и distancing ("дистанцирование").

Другими словами из короткого списка, отражающими наиболее значимые события года как в Великобритании, так и в мире, стала аббревиатура BLM ("Black Lives Matter" – "Жизни темнокожих имеют значение"), составное существительное Megxit ("Мегзит" – решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей), tiktoker ("тиктокер" – активный пользователь этой социальной сети) и mukbang ("мукбанг" – поедание большого количества еды на видео или в прямом эфире).

В прошлом году словосочетанием года исследователи Harper Collins назвали выражение climate strike ("климатическая забастовка"), в 2018-м выражение single-use ("одноразовое использование"), а в 2017 году – "фейковые новости" (fake news), что определяется как "ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостного сообщения". В 2016 году, когда в Соединенном Королевстве состоялся референдум о "разводе" с ЕС, самой популярной ожидаемо стала языковая конструкция Brexit, означающая "выход Великобритании из Евросоюза".
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Фото: РЕЙТЕР
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