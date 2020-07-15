Издательский дом «Беларусь сегодня» победил в двух номинациях Республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве

Сегодня в рамках церемонии награждения лауреатов Премии Правительства прошло чествование победителей Республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве.





В номинации «Лучшая статья либо цикл статей по теме качества» победила специальный корреспондент газеты «Рэспубліка» Вероника Малыщиц. Проект «Сделано в Беларуси» телестудии «СБ ТВ» победил в номинации «Цикл видеосюжетов по продвижению продукции марки «Сделано в Беларуси».

Конкурс организован Министерством информации совместно с Госстандартом и Белтелерадиокомпанией с целью активизации освещения в средствах массовой информации темы качества и делового совершенства и привлечения внимания общественности к этим вопросам.