Издательский дом "Беларусь сегодня" и Белорусская нотариальная палата провели акцию в Старых Дорогах

Сегодня в Старых Дорогах Издательский дом "Беларусь сегодня" и Белорусская нотариальная палата провели совместную акцию. Во время нее гражданам оказывалась бесплатная консультация по правовым вопросам.





Жизненные ситуации бывают разными. К примеру, как правильно оставить близким наследство, не попасть в неприятность при покупке дома или машины? По этим и многим другим вопросам людям предоставили квалифицированную помощь.

Кроме этого, пришедшие пообщались с корреспондентом газеты "СБ. Беларусь сегодня" Издательского дома "Беларусь сегодня".

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