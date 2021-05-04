Издано первое белорусско-российское учебное пособие, посвященное ВОВ

Книга подготовлена под редакцией члена-корреспондента НАН Беларуси, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств академии Александра Ковалени и члена-корреспондента РАН Ефима Пивовара. Она предназначена прежде всего для учителей истории, преподавателей гуманитарных дисциплин вузов, школьников и студентов, всех, интересующихся историей. На очереди издание пособий для учреждений общего среднего, профессионального и высшего образования, направленных на сохранение коллективной исторической памяти наших народов.Фото пресс-службы НАН