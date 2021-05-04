С целью недопущения переписывания истории Победы в Великой Отечественной войне, главную роль в которой сыграл Советский Союз, в 2018 году по поручению Министерства просвещения и науки России и Министерства образования Беларуси была сформирована рабочая группа историков двух стран по подготовке серии пособий под общим названием «Россия и Беларусь: страницы общей истории». И вот, сообщает пресс-служба НАНБ, издано первое такое учебное пособие под названием «Россия и Беларусь: очерки совместной истории». В 850-страничном исследовании впервые приведено много уникальных документов, использованы материалы из архивов России, Беларуси, Украины, Германии, Польши. В нем раскрываются подходы российских и белорусских историков к предпосылкам и причинам, характеру и ходу Второй мировой и Великой Отечественной войн, особое внимание уделено вкладу народов Советского Союза в Победу. Анализируется и политика СССР в первые послевоенные годы.
Книга подготовлена под редакцией члена-корреспондента НАН Беларуси, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств академии Александра Ковалени и члена-корреспондента РАН Ефима Пивовара. Она предназначена прежде всего для учителей истории, преподавателей гуманитарных дисциплин вузов, школьников и студентов, всех, интересующихся историей. На очереди издание пособий для учреждений общего среднего, профессионального и высшего образования, направленных на сохранение коллективной исторической памяти наших народов.
Фото пресс-службы НАН
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Издано первое белорусско-российское учебное пособие, посвященное ВОВ
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