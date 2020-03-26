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Избыток соли в рационе оказался опасным для иммунитета

Диета с большим количеством соли негативно сказывается не только на артериальном давлении, но и на иммунной системе. Такой вывод сделали специалисты из Университетской клиники Бонна в Германии. Исследование опубликовано в Science Translational Medicine, пишет Medicalxpress.

pixabay.com

В ходе опытов на грызунах оказалось, что у мышей, которых кормили пищей с избытком соли, чаще диагностировали тяжелые бактериальные инфекции.

Люди-волонтеры, которые ели дополнительные шесть граммов соли в день, также показывали выраженный иммунодефицит.

По рекомендациям ВОЗ норма соли не должна превышать пяти граммов (примерно одна чайная ложка). В реальности многие люди перебирают эту дозу. По информации Института Роберта Коха в Германии, женщины-немки едят в день более восьми граммов соли, мужчины — 10.

Специалисты предупреждают: хлорид натрия (химическое название соли) увеличивает артериальное давление и повышает риск инфаркта и инсульта. Впервые удалось подтвердить также, что избыток соли становится причиной слабого иммунитета.

Открытие стало сюрпризом для ученых, так как многие предыдущие опыты говорили об обратном. Например, инфекции, вызванные кожными паразитами, у лабораторных животных проходили намного быстрее, когда они ели много соли.

Однако у автора исследования Катаржины Джобин есть объяснение новому открытию. Организм поддерживает постоянную концентрацию соли в крови в различных органах. В ином случае важные биологические процессы будут нарушены. Единственным главным исключением оказалась кожа: она функционирует как солевой резервуар организма. Вот почему дополнительное потребление хлорида натрия эффективно при некоторых кожных заболеваниях.
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