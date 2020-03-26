Избыток соли в рационе оказался опасным для иммунитета

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В ходе опытов на грызунах оказалось, что у мышей, которых кормили пищей с избытком соли, чаще диагностировали тяжелые бактериальные инфекции.Люди-волонтеры, которые ели дополнительные шесть граммов соли в день, также показывали выраженный иммунодефицит.По рекомендациям ВОЗ норма соли не должна превышать пяти граммов (примерно одна чайная ложка). В реальности многие люди перебирают эту дозу. По информации Института Роберта Коха в Германии, женщины-немки едят в день более восьми граммов соли, мужчины — 10.Специалисты предупреждают: хлорид натрия (химическое название соли) увеличивает артериальное давление и повышает риск инфаркта и инсульта. Впервые удалось подтвердить также, что избыток соли становится причиной слабого иммунитета.Открытие стало сюрпризом для ученых, так как многие предыдущие опыты говорили об обратном. Например, инфекции, вызванные кожными паразитами, у лабораторных животных проходили намного быстрее, когда они ели много соли.Однако у автора исследования Катаржины Джобин есть объяснение новому открытию. Организм поддерживает постоянную концентрацию соли в крови в различных органах. В ином случае важные биологические процессы будут нарушены. Единственным главным исключением оказалась кожа: она функционирует как солевой резервуар организма. Вот почему дополнительное потребление хлорида натрия эффективно при некоторых кожных заболеваниях.