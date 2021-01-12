Избранный вице-президент США появилась на обложке Vogue. Съемка вызвала скандал

Камала Харрис стала первой женщиной и первой темнокожей персоной на посту вице-президента США. Она же и стала лицом февральского выпуска американского Vogue, только вот результатом фотосессии были довольны не все. Как выглядела первая модная обложка для политика и почему она пришлась непо душе пользователям сети, рассказываем.
Всего издание выпустило две обложки. По традиции в печать пойдет только одна из них, вторая будет доступна лишь в интернете.
На первой полосе для печатной версии Харрис позирует в полный рост в светло-черном пиджаке, на тон темнее черных брюках и белой футболке. На ногах политика черные кеды, а дополняют образ различные украшения. Для второй обложки Камала надела более строгий светлый костюм.
Автором снимков выступил фотограф Тайлер Митчелл, который ранее снимал обложку для Vogue с Бейонсе.
После публикации журнала пользователи в сети принялись активно обсуждать образ избранного вице-президента. Одних возмутило, что Харрис предстала в несуразных нарядах на сильно драпированном фоне, другие же раскритиковали издание за то, что он «осветлил» лицо темнокожей Харрис.
К слову, в самом интервью, которое правая рука Байдена дала Vogue, сказано, что женщина сама подбирала образы для съемки.
Однако на этом скандал не закончился. Чуть позже оказалось, что Харрис и ее команда недовольны выбором фото на обложку.
Изначально в качестве основной был выбрано портретное фото в светлом костюме, а более неформальный снимок должен был быть внутри журнала. Представители вице-президента даже попросили снять тираж с печати, однако выпуск все равно вышел.
В свою очередь, редакторы Vogue сообщили, что им нравятся работы фотографа, а более неформальное фото Камалы показывает живую и подлинную сущность политика.
К слову, жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель оценила фотосессию и сказала, что Харрис – это женщина, которая точно знает, что делает.
Фото: vogue.com
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Избранный вице-президент США появилась на обложке Vogue. Съемка вызвала скандал
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