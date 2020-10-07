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Избран наследный принц Кувейта

Им стал шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает агентство KUNA.


Его кандидатуру поддержали несколько членов правящей семьи.

Как уточняет ТАСС, конституция Кувейта подразумевает год на обнародование приведенным к присяге эмиром своего преемника. 8 октября Национальное собрание (парламент) государства соберется на завершающее заседание в этой сессии. Ожидается, что депутаты в ходе специальной процедуры выразят новому наследному принцу свою лояльность.

Шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился в 1940 году. Он является заместителем командующего Национальной гвардией и и.о. министра по делам эмирского двора. Эмир Кувейта 91-летний шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер 29 сентября. На следующий день был приведен к присяге новый эмир, его брат 83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Фото: pixabay.com
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