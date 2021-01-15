Под Молодечно двое мужчин выясняли отношения из-за дамы –один из них получил тяжкие телесные повреждения.
9 января в оперативно-дежурную службу местного райотдела поступило сообщение от станции скорой помощи. В поселке Чисть медики госпитализировали 39-летнего мужчину с множественными травм. Сотрудники милиции оперативно выбыли на место происшествия.
Правоохранители установили, что двое сельчан подрались. Яблоком раздора стала 37-летняя женщина, которая уже больше года не живет со своим мужем, планирует с ним разводиться и завела новый роман с 39-летним мужчиной, живущим в соседнем населенном пункте.
– Пока что еще законного супруга это не устраивало. Между ним и новым возлюбленным его супруги часто возникали конфликты, правда, не таких масштабов. В тот день он проходил мимо дома своей жены и его охватил очередной приступ ревности. Он вошел в квартиру – там был только ухажер супруги. Разгневанный сельчанин нанес своему конкуренту не менее трех ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, а затем вылил на него пятилитровую банку зеленой краски, которая хранилась в подсобке, – рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Молодечненского РОВД Юлия Крук.
После этого бедняга выполз на лестничную клетку и стал стучаться к соседям. Они не остались равнодушными и вызвали "скорую" – сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.
В течение суток оперативники задержали подозреваемого. Он объяснил, что поступил так из-за ревности.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. К слову, ранее подозреваемый привлекался только к административной ответственности.
Фото ГИОС Молодечненского РОВД
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Избил и облил краской: в Молодечненском районе мужчина подрался с любовником своей жены
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