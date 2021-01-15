Избил и облил краской: в Молодечненском районе мужчина подрался с любовником своей жены

9 января в оперативно-дежурную службу местного райотдела поступило сообщение от станции скорой помощи. В поселке Чисть медики госпитализировали 39-летнего мужчину с множественными травм. Сотрудники милиции оперативно выбыли на место происшествия.Правоохранители установили, что двое сельчан подрались. Яблоком раздора стала 37-летняя женщина, которая уже больше года не живет со своим мужем, планирует с ним разводиться и завела новый роман с 39-летним мужчиной, живущим в соседнем населенном пункте.– рассказалаПосле этого бедняга выполз на лестничную клетку и стал стучаться к соседям. Они не остались равнодушными и вызвали "скорую" – сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.В течение суток оперативники задержали подозреваемого. Он объяснил, что поступил так из-за ревности.Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. К слову, ранее подозреваемый привлекался только к административной ответственности.Фото ГИОС Молодечненского РОВД