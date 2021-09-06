Из жизни ушел Жан-Поль Бельмондо

Скриншот фильма "Профессионал", режиссер Жорж Лотнер



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Самая проникновенная сцена с Бельмондо из "Профессионала" (1981) с бессмертным саундтреком Морриконе

Как уточнило Agence France-Presse, о смерти артиста сообщил его адвокат.В настоящий момент иные подробности не приводятся.Актер стал известным благодаря ролям в таких фильмах, как "На последнем дыхании", "Ас из асов". В кино Бельмондо дебютировал в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме "Мольер". С середины 1960-х и до середины 1980-х годов Бельмондо находился в зените славы. Именно тогда свет увидели картины "Безумный Пьеро" (1965) Жан-Люка Годара, "Великолепный" (1973) Филиппа де Брока, "Чудовище" (1977) Клода Зиди (1977), "Ас из асов" (1982) Жерара Ури. В 1981 году Жан-Поль Бельмондо сыграл роль агента французских спецслужб Жосслена Бомона в драме с элементами боевика "Профессионал".