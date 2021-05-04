Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер от коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
– Не стало Михаила Ашотовича Багдасарова, – рассказали в пресс-службе Росгосцирка.
Собеседница агентства отметила, что жизнь 76-летнего артиста унес коронавирус.
Михаил Багдасаров – народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина являются знаменитыми укротителями тигров.
Фото: АГН «Москва»
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Из жизни ушел народный артист России Михаил Багдасаров
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