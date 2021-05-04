Из жизни ушел народный артист России Михаил Багдасаров

рассказали в пресс-службе Росгосцирка.Собеседница агентства отметила, что жизнь 76-летнего артиста унес коронавирус.Михаил Багдасаров – народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина являются знаменитыми укротителями тигров.Фото: АГН «Москва»