Из жизни ушел Борис Грачевский. Звезды эстрады и артисты выразили свои соболезнования

На семьдесят втором году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Печальной новостью поделилась жена режиссера, передает РИА Новости.
В декабре Борису Грачевскому поставили диагноз COVID-19. Спустя несколько дней его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже сообщалось, что режиссера вывели из медикаментозного сна.
Смерть своего коллеги прокомментировали звезды эстрады и артисты.
Актер Леонид Ярмольник считает, что имя Грачевского является синонимом "Ералаша". Режиссера все знали и многие у него снимались. Грачевский не нуждался в сторонней помощи, он сам был человеком, всегда готовым прийти на выручку.
– Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались", – рассказал Леонид Ярмольник.
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что вместе со смертью Бориса Грачевского ушла целая эпоха:
– Грачевский – это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на "Ералаше" – и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного организатора производства.
По словам композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, художественный руководитель "Ералаша" был прекрасным, светлым человеком. Борис Грачевский подарил целым поколениям много счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой:
– Я потрясен, потому что нас с Борисом связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Сколько я написал музыки для его "Ералаша", заставка, которая постоянно звучит, напоминает мне каждый раз о тех счастливых, молодых годах на киностудии Горького, когда мы с ним работали. Тяжело говорить.
Артистка Клара Новикова рассказал в беседе с РЕН ТВ, что со смертью Бориса Грачевского утратила не просто друга, но и человека, с которым было многое связано в жизни, ведь артистка сама снималась в "Ералаше":
– Не стало даже просто человека, которого столько лет знаешь.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил Пятому каналу, что еще в начале января Грачевский хотя и находился в больнице с COVID-19, но был настроен оптимистично и продолжал бороться с недугом. Так, например, Садальский и режиссер обсуждали по телефону отснятый выпуск юмористического проекта, говорили о планах на следующие серии.
– Он был веселый, сказал, что все в порядке, сказал, что скоро выпустит десятый номер "Ералаша", где он снял меня, обещал. Он говорил, что очень хороший номер получился, что еще и на 11-й пойдем. Он мне присылал фотографии, где он в маске был, смеялся над болезнью, – подчеркнул артист.
Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил и юморист Максим Галкин:
– Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате (вдове Грачевского. – Прим. ред.) и всем близким.
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе RT смерть Бориса Грачевского, добавил, что мир "покидают лучшие":
– Яркий, глубокий, интересный человек, царствие ему небесное, нас покидают лучшие... Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек.
Фото: РИА Новости
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Из жизни ушел Борис Грачевский. Звезды эстрады и артисты выразили свои соболезнования
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