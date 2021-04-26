В связи с временным отсутствием водоснабжения в деревне Королищевичи Минского района организован подвоз питьевой воды, передает БЕЛТА.
– Вечером 25 апреля наблюдалось временное снижение давления в сети водоснабжения в зоне влияния РПНС "Шабаны". Для выявления причин и принятия мер по его восстановлению туда оперативно направили бригады предприятия, которые локализовали повреждение на водоводе диаметром 500 мм. Вместе с тем у абонентов деревни Королищевичи Минского района будет временно отсутствовать водоснабжение, организован подвоз воды, – отметили в УП "Минскводоканал".
В следующие трое суток качество воды может стать хуже в системе водоснабжения в микрорайоне Шабаны на улицах Ротмистрова, Шабаны, Селицкого, Бачило.
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Из-за временного отсутствия водоснабжения в Королищевичах организован подвоз питьевой воды
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