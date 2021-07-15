В округе Рейн-Эрфт, расположенном на западе Германии, объявлена чрезвычайная ситуация. На данной территории существует угроза дальнейшего затопления, информирует РИА Новости.
– Сильный и продолжительный дождь вчера, в среду, стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива вод Эрфта. Подвалы и улицы частично находятся под водой... Предыдущие случаи носили в основном локальный характер, ответственность могла быть возложена на муниципалитеты, входящие в состав округа. Сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, которое уже оказывает огромное влияние на городские районы Эрфтштадта, а также может в краткосрочной перспективе повлиять на городские районы Керпен, Бергхайм и Бедбург, – уточняется в размещенном в Facebook сообщении местного кризисного штаба.
Отмечается, что это и стало "причиной объявления чрезвычайной ситуации".
Из-за непогоды правительство приняло решение эвакуировать население из двух районов федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, так как здесь может произойти прорыв дамбы.
– Если вы можете сами эвакуироваться на автомобиле, то сделайте это, пожалуйста. Но не подвергайте себя опасности, – призвали граждан в сообщении пожарной службы.
Также людей эвакуируют с помощью грузовых транспортных средств бундесвера.
Фото: pixabay.com
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Из-за угрозы затопления на западе Германии объявили ЧС
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