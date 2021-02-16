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Из-за снежной бури в США без света остались более 3 млн человек

Снежная буря в США оставила без света уже более 3 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Снежный шторм продолжается в 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США, в которых проживают около 150 млн человек. Наиболее сильный удар стихии пришелся по Техасу. В результате обрыва проводов без света остаются более 2,8 млн человек.

Другая буря на западном побережье, в штате Орегон, привела к отключению электроэнергии более чем у 300 тыс. потребителей. Электричества нет у десятков тысяч человек также в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе. Из-за необычных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы.

Непогода сопровождается сильными по американским меркам морозами. По информации Национальной метеорологической службы, рекорды холодов побиты уже в 24 городах Соединенных Штатов. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в семи штатах.


По материалам БЕЛТА

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