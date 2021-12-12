Из-за сильного снегопада приостановлено авиасообщение в Белграде

В сербской столице выпало рекордное количество снега. Это нарушило работу центрального столичного аэропорта Никола Тесла. Согласно информации онлайн-табло, вылеты из Белграда приостановлены с 12:30 (14:30 по минскому времени), передает ТАСС.
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Большинство рейсов в Белград также отложены, после 13:00 (15:00) приземлиться смог только самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines, который прилетел из Вены. В соцсетях появилась информация об отключении электричества в здании аэропорта. Также в сети появляются снимки покрытых снегом взлетно-посадочной полосы самолетов. Более того, пресс-служба воздушной гавани не выходит на связь.
Минувшей ночью в Сербии началась метель, которая идет до сих пор. Синоптики предполагают, что ожидается до 50 см снега в столичном регионе: это может стать абсолютным рекордом для страны. Обильный мокрый снег привел к многочисленным авариям.
Отменены и автобусные рейсы в городу. Водители, рискнувшие отправиться в поездки при таких погодных условиях, двигаются по занесенным снегом улицам с минимальной скоростью. Снежные заносы заблокировали пассажирский поезд, следовавший из Пожеги в Лозницу. Для помощи туда был направлен автобус.
По информации местного телеканала, на дорогах также перевернулся автобус, в котором были члены женской юношеской команды по волейболу. В результате аварии пострадали пять человек - четыре спортсменки и тренер. Все они были доставлены в медучреждение, их жизни ничто не угрожает.
Власти Белграда заявляют, что на очистку городских улиц от снега ориентирована вся имеющаяся в наличии спецтехника (более ста единиц). Основные магистрали удается поддерживать в удовлетворительном состоянии, но на второстепенных дорогах и узких городских улицах движение затруднено.
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