Жертвами шторма «Эта» в Гватемале стали не менее 50 человек, сообщает EaDaily.
Шторм «Эта», обрушившийся на Атлантическое побережье Центральной Америки, вызвал в Гватемале наводнения и оползни. Зафиксировано не менее пятидесяти жертв. Данные озвучил президент республики Алехандро Джамматтеи.
Он рассказал, что в результате одного только оползня было разрушено 25 домов, внутри которых находились десятки людей. Точное число жертв этого оползня пока неизвестно.
– Прямо сейчас мы пытаемся добраться туда пешком, потому что другого пути нет, – рассказал глава государства.
Ураган четвертой категории «Эта» бушевал 3 ноября вдоль побережья от Коста-Рики до Белиза и вызвал наводнения и проливные дожди на территории всей Центральной Америки.
Шторм разрушил дома, затопил деревни. Кроме того, обвалились деревья, повреждены дороги. Многие районы остались без электричества. В результате стихийного бедствия тысячи человек покинули свои дома в поисках убежища в школах, правительственных зданиях, церквях и других менее опасных местах.
Фото: 112.ua
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Из-за шторма "Эта" погибли не менее 50 человек
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